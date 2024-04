El Baix Gaià posa en marxa, aquest cap de setmana, una nova ruta gastronòmica dedicada al Vermut

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria del Baix Gaià i la Cooperativa Covides han presentat la iniciativa gastronòmica Vermut al Baix Gaià en el marc de les Rutes Baix Gaià Experiences, que s’estrena aquest proper dissabte 6 d’abril i s’allargarà fins al 13 de juliol.

Els dissabtes i diumenges al migdia, 25 establiments de Torredembarra, Altafulla, Creixell, La Riera de Gaià i La Nou de Gaià serviran degustacions a un preu de 6€ que variaran cada setmana i que estaran acompanyades del vermut Duc de Foix, el nou producte de la Cooperativa Covides presentat avui en primícia i que s’introdueix al mercat en aquesta iniciativa gastronòmica.

En la seva intervenció, la regidora de turisme de Torredembarra, Jovita Baltasar, ha agraït la Federació i els restauradors participants per la seva tasca en aconseguir que, poc a poc, el Baix Gaià tingui el nivell gastronòmic que es mereix i ha animat els presents a començar els caps de setmana amb un bon vermut i unes bones propostes gastronòmiques.

Per la seva banda, Jorge Piera, president de l’AEH Baix Gaià ha remarcat que «els restauradors ens pensem que tenir els nostres locals un al costat de l’altre és competència, però realment és una oportunitat perquè els visitants puguin gaudir de varietat. Des de l’AEHT volem posar el Baix Gaià en el mapa de la gastronomia i, tot i no ser una feina fàcil, ho tenim tot perquè això sigui una gran festa i una gran ruta que es repeteixi durant molts anys.»

Finalment, Ricard Gil, gerent de la Cooperativa Covides, ha afegit que el vermut Duc de Foix és fruit de la creació d’una comissió transversal per buscar millores continues, que s’ha creat partint del vi més adequat com a base, unes espècies curosament sel·leccionades i una ampolla i disseny de primer nivell.

Com a promoció, totes les persones que completin el passaport que trobaran als establiments participants rebran una ampolla de vi Gran Gesta Blanc DO Penedès cortesia de Covides. Per completar el passaport cal haver degustat 25 propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants.

Els establiments participants, les propostes gastronòmiques setmanals, l’actualitat i les novetats de Vermut al Baix Gaià es podran consultar a les pàgines de Facebook i Instagram amb el mateix nom que s’han creat, especialment, per a l’ocasió.