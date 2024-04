52 aspirants opten a convertir-se en 'Miss RNB Espanya' en una gala final que se celebra a Salou

El prestigiós concurs de bellesa nacional, Miss RNB Espanya, tindrà lloc a Salou el dissabte, dia 13 d'abril. Aquest certamen determinarà qui serà la representant d'Espanya en els reconeguts concursos de Miss Supranacional i RNB Hispanoamericana.

Els organitzadors han destacat la importància de l'esdeveniment, ja que va més enllà de la bellesa física de les 52 aspirants. A través del concurs, es posarà èmfasi en allò que l'ull no veu, potenciant el vessant humà de les candidates. Cada concursant presentarà i defensarà un projecte social solidari, demostrant així el seu compromís amb la comunitat.

Malgrat que la gala final del concurs està programada per al dissabte, 13 d'abril a les 22 h al Teatre Auditori de Salou, les candidates arribaran al municipi uns dies abans. Durant la seva estada, tenen preparada una àmplia agenda d'actes esportius, socials i humanitaris, incloent-hi visites a algunes entitats solidàries del municipi.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat la importància de l'esdeveniment, no només pel seu aspecte de bellesa, sinó especialment per la seva empremta social i solidària. Les entrades per assistir a la gala final del concurs ja estan disponibles a l'Àrea de Serveis Culturals de l'Ajuntament de Salou

Granados ha remarcat que durant una setmana, Salou es converteix en l'epicentre de la bellesa nacional i ha tingut paraules d'elogi pel compromís humanitari de les concursants, que converteixen el certamen en una experiència encara més enriquidora.

Els organitzadors han agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Salou i han destacat les comoditats que ofereix la capital de la Costa Daurada com a destí turístic, més enllà de la seva bellesa natural.