La Passió de Crist es consolida com un dels actes més multitudinaris de la Setmana Santa a Constantí

Aquest passat diumenge 31 de març ha tingut lloc una nova edició de la representació de La Passió de Crist a càrrec de Les Forques Teatre, un esdeveniment que ja s’ha consolidat com un dels més esperats i multitudinaris de la Setmana Santa a Constantí. Aquest any hi ha hagut un total de 8 escenaris repartits pel nucli antic del poble, amb inici des de davant de l’Ajuntament, on es va recrear l’entrada a Jerusalem.

Alguns dels emplaçaments on es van recrear les escenes dels últims dies de Jesús van ser la plaça de l’Església, C/ Sant Vicenç, el Refugi, l’Antic Mercat i el carrer Major fins arribar a la Pista d’Estiu on, un any més, es van representar les escenes de la crucifixió de Crist, la mort de Jesús i la Baixada de la Creu.

Prop d’una vuitantena de persones han treballat per donar forma a aquest projecte des del repartiment d’actors i actrius, decorats i vestuari. Una de les grans novetats d’aquest any ha estat la introducció de diversos passatges musicals cantats. Com és habitual, la passió ha comptat amb la col·laboració dels Armats de Constantí.