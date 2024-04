El 'Dandy de Barcelona' fa sonar el «Cara al sol» a tot volum en una discoteca de Salou

El 'Dandy de Barcelona' és un personatge que s'ha fet conegut en xarxes socials per una peculiar forma de ser. Aquest viral tiktoker i influencer és un home d'avançada edat conegut per xiular d'una forma molt singular i per certs comentaris de caràcter conservador, i inclús, sovint, masclistes i sexistes.

Aquest personatge era el convidat especial de la discoteca Enjoy Salou el passat Divendres Sant com un reclam més de la seva oferta d'oci nocturn amb l'objectiu d'atreure més públic.

Durant una intervenció del 'Dandy de Barcelona' durant la festa, l'influencer va pujar a l'escenari del DJ i va començar a teclejar en un piano els acords del «Cara el Sol», el que va provocar que bona part del públic assistent a la festa, d'edats molt joves es posés a cantar l'himne feixista a ple pulmó.

Inclús en un moment del vídeo, s'escolta un client pronunciar el que sembla un crit de «Viva Hitler».

També es pot apreciar com ràpidament un responsable del local atura al Tiktoker en la seva interpretació de l'himne que no dura més de mig minut.

El vídeo ha aixecat polèmica a xarxes socials per la viralitat de l'himne feixista entre públic tant jove així com diversos símbols de càrrega ideològica d'ultradreta que s'han convertit en un fenomen entre gent d'edats molt curtes.