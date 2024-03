Una cinquantena de veïns de Creixell, sense llum des de fa quatre mesos

Una cinquantena de veïns de la urbanització Port Romà de Creixell es troben sense llum des de principis de desembre després que es cremés la caixa de centralització d'Endesa i els comptadors.

Segons ha avançat TV3, els veïns van posar comptadors nous al cap de pocs dies per poder restablir el servei el més aviat possible i Endesa els va permetre tenir una connexió provisional. Aquesta situació s'ha allargat més de tres mesos i ha estat donant servei a una desena de veïns que hi viuen tot l'any.

Endesa, per contra, assegura que la connexió era només per a un veí que utilitza una màquina d'oxigen, però que no estava registrat com a persona de risc. Li van demanar que fes els tràmits, però no els consta que ho hagi fet.

El 18 de març, Endesa va decidir tallar la llum, per seguretat, i tots els afectats han hagut d'anar a cases de familiars o amics.

Segons la llei, com que han canviat els comptadors i la instal·lació té més de vint anys, també han de canviar tota la xarxa interna, és a dir la connexió que va del quadre elèctric fins a les cases. Aquest fet suposarà que els propietaris estiguin sense llum uns mesos més.

Segons Endesa, els clients es van connectar de manera irregular quan la companyia va reparar la connexió i ara no es podran tornar a connectar fins que tinguin la nova instal·lació, perquè amb l'actual hi ha un risc d'incendi molt elevat i no es pot legalitzar el servei.