Salou engega el primer casal per a famílies amb nens autistes

El Jardí Botànic de Salou acull, aquests dies de Setmana Santa, un casal per a famílies amb nens i nenes autistes i amb diversitat funcional, organitzat per l’Associació Todos en Azul, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salou.

Atenent el compromís del Govern municipal amb les polítiques d’inclusió, l’alcalde Pere Granados i la regidora de Salut, Cristina Berrio, han volgut conèixer, personalment, la iniciativa i la labor social que desenvolupa l’Associació Todos en Azul. Aquesta entitat disposa, des de finals de l’any passat, d’una subseu a Salou.

Es tracta del primer casal de primavera d’aquestes característiques a la capital de la Costa Daurada, que té com a objectiu facilitar un respir familiar per a les persones que han de treballar en aquesta època de vacances escolars, en la què els nens i les nenes necessiten un espai de lleure i educatiu, i on també puguin seguir les seves rutines.

El casal funciona des del 25 de març i fins aquest dijous, 28, de 9 a 13 hores, i amb l’assistència de 14 xiquets i xiquetes, que són atesos per 14 monitors i monitores.

Es tracta d’una iniciativa molt positiva que inclou tallers de manualitats, sortides i activitats a l’aire lliure, on els assistents poden relacionar-se, aprendre i gaudir en un entorn molt favorable, espaiós i tranquil, dins del municipi de Salou.