Roda de Berà renovarà les canonades del casc antic amb una subvenció de l'ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua va publicar dilluns a la tarda l’atorgament de subvencions per a projectes municipals que persegueixen millorar l’eficiència de les xarxes d’aigua. En aquesta llista es troba l’Ajuntament de Roda de Berà, el qual es va presentar a la convocatòria amb el projecte de renovació de les canonades d’aigua del casc antic, en la fase 3, que també inclou la millora de la digitalització de la xarxa, i una campanya de cerca i reparació de fuites ocultes.

Amb aquesta resolució, l’ACA va informar el consistori de l’atorgament de 251.862,99 euros, una subvenció que ajudarà a sufragar una part molt important del projecte, que supera els 300.000 euros. El projecte municipal, que s’iniciarà la propera setmana, complirà amb el que marca el Pla Director de l’Aigua de Roda de Berà. Aquest document contempla que s’han de realitzar actuacions prioritàries degut a l’estat, pel pas del temps, de la xarxa d’aigua, a fi de millorar el seu rendiment i eficiència.

Al casc antic de Roda de Berà existeixen encara canonades de fibrociment, a la plaça de l’Església i als carrers Major, del Pou, Berà i de l’Aigua, un material obsolet i fora d’ús, que dificulta, des d’un punt de vista tècnic, el seu ús i manipulació. Pel que fa a la zona centre, hi ha dues problemàtiques diferenciades: la xarxa de distribució dels carrers Joan Carles I, Sant Isidre i Nou que també és de fibrociment; i per altra banda, l’elevat nombre de fuites existents al carrer Marinada, tot i que les canonades en aquest cas sí són de polietilè, és un problema que cal resoldre amb urgència.

Les actuacions contemplades al projecte renovaran totes aquestes canonades i les diferents escomeses. A més a més, com a proposta de millora, s’instal·larà un hidrant soterrat a la cantonada dels carrers Joan Carles I i Marinada. Per altra banda, amb el projecte es resoldran altres problemàtiques identificades. Per millorar la digitalització de la xarxa, es renovaran o s’adaptaran els cabalímetres de les canonades d’entrada dels dipòsits d’aigua del Molí Cucurull, la Morella i l’Eixample.

Roda de Berà no disposa actualment de cap sistema de telecontrol que permeti fer un control complet en temps real dels cabals captats i subministrats pels dipòsits de distribució, així com l’estat dels nivells dels dipòsits i l’estat del sistema de cloració. Per corregir això, s’instal·larà un sistema d’automatització i telecontrol als dipòsits esmentats, a través d’una plataforma anomenada SCADA. Finalment, es van identificar dues zones de distribució on cal instal·lar noves arquetes amb vàlvules reguladores de la pressió com són el carrer de l’Aigua i a l’avinguda Sant Jordi. Els treballs s’allargaran durant aproximadament sis mesos, amb un pressupost d’adjudicació de 308.385 euros.

Sisena fase de renovació de les canonades de Berà Mar

Durant aquesta setmana també han començat les primeres cates de la sisena fase del projecte de renovació de les canonades de Berà Mar. Amb aquesta fase, la última, es finalitzen els treballs de modernització de tota la xarxa d’aigua del barri, i comprèn els carrers Cranc i Àries. Aquest projecte, però, inclou també una part del casc antic del municipi, amb una actuació de renovació de la xarxa dels carrers Montjuic i Valls. En ambdós carrers el material de les canonades és el fibrociment, motiu pel qual es fa necessària la seva renovació per canonades de polietilè d’alta densitat.