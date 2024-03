Los Fresones Rebeldes actuaran al Pleamar Vintage Market d'Altafulla

Aquest cap de setamana Altafulla celebrarà la 9a edició del Pleamar Vintage Market. El certamen tindrà lloc al Parc de Voramar i la plaça Consolat de Mar.

Un any més, una setantena de parades d’articles de segona mà i Vintage, actuacions musicals, zona destinada als infants, espai de restauració i barres de beguda es concentraran al Parc de Voramar.

Enguany, el cartell musical d’enguany està encapçalat per Los Fresones Rebeldes, que actuaran el dissabte 30 de març a les 17:30 hores. Aquest serà l’únic concert de pagament, ja que la resta d’actuacions musicals són d’entrada lliure. L’entrada anticipada té un preu de 8 euros (entradium.com), i de 10 euros a la guixeta el dia del concert. A més, la zona del Pleamar Chill amplia les franges horàries amb més sessions de discjòqueis.

El mercat s’estendrà des del tram del passeig de Botigues de Mar, a l’altura de la plaça Consolat de Mar, fins al Parc de Voramar. Per l’escenari del Pleamar passaran Tito Ramírez, Ian Kay i La Dona del Sac, que és l’aposta per al públic familiar que l’organització ha apostat per aquesta ocasió.

I com no pot ser d’una altra manera, hi haurà sessions amb discjòqueis amb Dj. Amable, DaBeat, Alter Edgar, DJ. Ecléctico, Música Moderna Dj's, Alex Oró, Dj. Espar o Vinilos Implicados.

L’organització preveu que d’entre 6.000 i 7.000 persones passin pel Pleamar Vintage Market durant els dos dies que s’allarga la mostra.

La presentació de la 9a edició ha tingut lloc aquest matí, a la plaça Consolat de Mar, i ha comptat amb el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera; el regidor de Turisme, Tomàs Serra; el codirector artístic del Pleamar, Nico Leo, i la responsable de Sonora Produccions, Paula Naval.