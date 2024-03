Detingut al Tarragonès per simular el robatori del seu vehicle després d’un accident

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir dimecres passat un home de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte de simulació de delicte.

El detingut va denunciar haver estat víctima, el passat dia 13 de març, del robatori del seu vehicle. Es dona la circumstància que dos dies abans, pels volts de les 12.35 hores, aquest vehicle es va veure implicat en un accident de trànsit, sense ferits, al punt quilomètric 7,5 de la carretera N-240, al terme municipal de Perafort (Tarragonès).

En aquest sinistre els dos ocupants del vehicle que el va ocasionar, van fugir ràpidament a peu deixant-lo abandonat al lloc. Agents de l’Àrea de Regional de Trànsit (ART), es van fer càrrec de totes les gestions de comprovació relacionades amb els fets.

El primer que van constatar era la forta olor de marihuana procedent de l’interior d’un d’aquests vehicles accidentats. A més, van trobar una sèrie de documents amb dades personals.

Els mossos van comprovar que s’havien endut les claus i que el vehicle no presentava cap indici d’haver estat sostret. Dos dies més tard van poder localitzar a l’actual propietari, qui va manifestar que després d’haver-lo comprat el passat 17 de febrer, el va deixar estacionat en un carrer de Cambrils (Baix Camp), sense preocupar-se’n més.

Les incongruències i contradiccions del titular del vehicle al voltant de l’argument d’un suposat robatori, els van fer aixecar les sospites. Els agents van observar que alguns dels documents oficials trobats a l’interior presentaven segells i dates posteriors, la qual cosa divergia de la versió explicada pel denunciant.

Els mossos van comptar amb el suport de la Policia Local de Cambrils, els Vigilants locals del Morell i la Guàrdia Municipal de la Canonja, per on es va moure el vehicle quan suposadament havia estat robat. Les gestions finals van permetre acreditar que el titular del vehicle era qui realment conduïa el dia de l’accident i que després de la col·lisió va fugir amb un altre home, per la qual cosa va quedar investigat per simulació de delicte.

Habitualment, la finalitat d’aquestes denúncies és la d’aconseguir indemnitzacions de les asseguradores, ja que la majoria de pòlisses només cobreixen els béns si han estat sostrets amb violència o amb força. En aquest cas en concret, el detingut va fugir per evitar, entre altres motius, haver de fer front a la seva responsabilitat com a causant de l’accident.

Cal recordar que simular delictes que no han succeït i fer denúncies falses són delictes tipificats en el Codi Penal i per tant l'autor pot ser investigat o bé detingut per aquests fets.

El detingut va passar dijous passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.