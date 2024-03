La Pobla de Mafumet ja es troba immersa en el programa d’actes litúrgics associats a la celebracióde la Setmana Santa, després que aquest passat diumenge al matí, se celebrés la tradicional benedicció dels rams i les palmes. Un bon nombre de persones van participar en aquest acte que

va ser oficiat pel rector de la parròquia del municipi.

El mateix diumenge a la tarda, els actes litúrgics van continuar amb el Viacrucis pels carrers del poble. El Grup d’Armats de la Pobla de Mafumet, format per una trentena d’integrants i que enguany celebra el 25è aniversari de la seva refundació, va participar en aquest acte solemne al qual van assistir un bon nombre de veïns i veïnes.

Els actes amb motiu de la celebració de la Setmana Santa a la Pobla continuaran aquest dijous amb la representació del Misteri de la Passió, un acte multitudinari i plenament arrelat a la tradició del municipi que, de manera anual, aconsegueix aplegar una important quantitat de públic local i també d’altres poblacions veïnes. En aquest sentit, està previst que unes 600 persones assisteixin a aquesta 21a edició de la representació del Misteri de la Passió a la Pobla.

Com sempre, el Grup dels Armat de la Pobla és l’organitzador d’aquest esdeveniment que compta amb la destacada col·laboració del grup de teatre del municipi, la Corriola Teatre. Així mateix, en aquesta representació destaca també, l’àmplia participació de veïns i veïnes del municipi que hi prenen part com a actors.

En total, unes 120 persones, més la trentena de persones del Grup dels Armats, participaran en aquesta representació que tindrà lloc a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal a les 21.30 hores d’aquest dijous. L’acte és gratuït i compta també, amb el suport de l’Ajuntament.

El programa d’actes de la Setmana Santa a la Pobla continuarà Divendres Sant amb el Viacrucis que tindrà lloc a les 9 h, pels carrers del poble. Finalment, el mateix dia a les 20.15 h, se celebrarà la Processó del Sant Enterrament, amb la qual es donaran per finalitzats els actes amb motiu de la Setmana Santa al municipi.