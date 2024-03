Salou, entre les ciutats més felices d'Espanya

Salou s'ha posicionat com una de les ciutats més felices d'Espanya i ocupa el segon lloc en el rànquing a Catalunya. Aquesta és la conclusió d'un estudi realitzat el novembre de 2023, dut a terme per Azucarera i difós per la consultora YouGov el 20 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat, establert per l'Assemblea de les Nacions Unides el 2013.

L'enquesta, que va comptar amb la participació de gairebé 1.100 persones d'edat adulta de tota la geografia espanyola, buscava determinar quins són els pobles i ciutats que els espanyols consideren més feliços.

A través d'un format d'entrevista que combinava una pregunta oberta amb quatre de tancades, es va demanar als participants que nomenessin, independentment de si hi havien estat o no, un lloc on percebessin que la seva gent era particularment feliç.

Dins les respostes, Salou va emergir com el segon destí més feliç de Catalunya, situant-se just darrere de Sitges i per davant de Cadaqués. L'estudi conclou que, malgrat les diferències entre aquests llocs, tots comparteixen una sèrie de condicions que promouen el benestar dels seus residents.

Aquests factors inclouen un ambient acollidor i cordial, la tranquil·litat, una cuina de qualitat i de proximitat, així com un entorn natural i paisatgístic excepcionals.

En el cas específic de Salou, la seva elecció com una de les ciutats més felices d'Espanya va ser impulsada per la seva climatologia privilegiada (50% dels enquestats), les festes i activitats (39%), l'entorn natural (34%), la cordialitat de la seva gent (30%), la filosofia de vida (22%), la gastronomia de proximitat i qualitat (21%), la tranquil·litat (18%) i el patrimoni cultural (17%).