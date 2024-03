La gent gran del Centre de dia Marinada de Roda de Berà celebra el Dia Mundial de la Poesia

La gent gran del Centre de dia Marinada de Roda de Berà ha celebrat aquesta setmana el Dia Mundial de la Poesia amb dos convidats, el subdelegat del govern d'Espanya a Tarragona, Santiago Castellà, i el president de Mare Terra Fundació Mediterrània de Tarragona i autor del poemari Sigo Volando, Ángel Juárez, que van apropar la poesia a les persones majors del centre.

Santi Castellà va recitar de poemes d'Antonio Machado, entre d'altres autors vinculats a la infantesa de les persones grans allí presents. Ángel Juárez va llegir fragments del seu llibre Sigo Volando, amb les professionals del centre. Un llibre familiar al centre de dia, ja que s'utilitza per realitzar tallers de lectura i com a font d'inspiració per treballar dinàmiques en grup.

La gerent de L'Arc Serveis, -entitat que gestiona el centre de dia-, Jerusalem Torra, explica que «la literatura i els poemes, a part de tenir la capacitat d'emocionar-nos i traslladar-nos als espais i als records de la infantesa, és una eina terapèutica que ens acompanya per resoldre conflictes i situacions complexes del nostre dia a dia, fomenta la imaginació, exercita la memòria i la concentració i promou la reflexió del jo i el món, entre altres coses».

Torra agraeix la participació desinteressada dels convidats, «que van fer-nos passar un matí de luxe al nostre centre de dia».