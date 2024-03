PortAventura World arrenca la Setmana Santa amb nous espectacles

PortAventura World arrenca la seva Easter Celebration, una programació única d'activitats i espectacles de Setmana Santa que s'allargarà fins al pròxim 17 de maig. Durant prop de dos mesos, els visitants podran gaudir d'una tematització singular en tot el resort i de grans novetats, especialment pensades per a famílies i, en concret, per als més petits de la casa.

Les novetats inclouen una nova experiència gastronòmica al restaurant Marco Polo, on els visitants podran gaudir d'un deliciós Easter Family Brunch, acompanyats dels seus personatges preferits de Sésamo; espectacles exclusius com Sesame Street Easter Party al TeatroAventura, amb en Big Bird com a personatge principal; la Easter Parade, una desfilada que omplirà els carrers de Far West de l'alegria que caracteritza els personatges de Sésamo; i, el Meet&Greet Easter Parade, una trobada per interactuar amb ells. També destaca l'emocionant gymkhana Elmo’s Eggspedition, per recórrer SésamoAventura cercant d'ous de Pasqua amb la qual els participants entraran en el sorteig d'una estada a PortAventura World.

Més enllà de SésamoAventura, a la zona de Far West les famílies podran descobrir el nou espectacle West World Frenzy, on dos temuts germans, coneguts en tot l'oest, intentaran fer-se amb un valuós botí; i, al Gran Teatre Imperial de la Xina, l'espectacle Dreams and the city, una història plena de ball i música ambientada a l'agitada ciutat de Nova York.

Una altra de les principals novetats d'aquesta temporada és l'obertura de PortAventura Park mitja hora abans per als hostes de l'Hotel PortAventura i els hotels de Far West (Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek i Hotel La Mansión de Lucy) a les 9:30 h. Això els permetrà pujar a les principals atraccions del parc abans de l'obertura al públic general a les 10:00 h i maximitzar la seva estada.