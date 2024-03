Catorze sanitaris van ser agredits a les presons catalanes el 2023, segons el CSIF

El sindicat CSIF ha recordat aquest dijous que el 2023 es van viure 14 agressions a sanitaris dins de les presons catalanes, una d’elles de caràcter sexual. El sindicat, en el marc del mes europeu contra les agressions a sanitaris, se solidaritza amb els 280 treballadors de l’Institut Català de la Salut que treballen a les presons i als centres de justícia juvenil de Catalunya, i mostra la seva preocupació per l’augment de les agressions. Per això, demanen la presència de funcionaris de vigilància quan passin consulta amb els interns. Justament aquesta setmana l’equip mèdic de la presó de Mas d’Enric ha anunciat que no atendrà cap pres si no hi ha un vigilant a prop.

CSIF Sanitat exigeix a l'ICS que defensi els seus treballadors de forma efectiva davant de qualsevol forma de violència i prengui les mesures necessàries per garantir la salut de tots els seus treballadors.

El sindicat Metges de Catalunya també ha donat suport al personal mèdic de Mas d'Enric en les seves reclamacions de més seguretat a les consultes. El sindicat ha assegurat que els metges penitenciaris estan «especialment exposats» a possibles situacions de violència per la seva proximitat física amb els reclusos en un espai «reduït i privat».