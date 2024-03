Li roben una bicicleta de competició a Miguel Induráin a la Pineda

El ciclista Miguel Induráin ha patit un robatori durant la seva estança a la Pineda (Vila-seca). El que va ser campió en cinc ocasions del Tour es troba a la Costa Daurada entrenant-se per participar a la propera edició de la Titan Desert amb l'equip Kosner-Saltoki Home.

Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona', el ciclista va patir un robatori a la seva furgoneta que es trobava estacionada al passeig Pau Casals. Els lladres van aconseguir emportar-se la bicicleta del seu germà Pruden valorada en 6.500 euros, una maleta amb roba de l'equip ciclista valorada en 1.700 euros. i una caixa d'eines. La bicicleta de Miguel es va salvar del robatori, ja que es trobava a l'hotel on s'allotjava,

El vehicle d'Induráin no és l'únic que va aparèixer amb els vidres trencats, ja que a la mateixa alçada de la via hi havia quatre vehicles més que havien estat víctimes d'un robatori. El ciclista espanyol va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra, segons ha explicat el rotatiu.