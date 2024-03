L'equip mèdic de Mas d'Enric no farà atenció mèdica programada si no hi ha un funcionari a la porta del consultori

L'equip mèdic del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), no farà atenció mèdica programada als mòduls de la presó si no es garanteix la presència d'un funcionari a la porta del consultori mèdic, segons ha avançat Diari de Tarragona i ha pogut confirmar l'ACN.

Després del succés «tràgic» del 13 de març passat, la mort d'una cuinera en aquest centre a mans d'un pres que després es va suïcidar, els sanitaris han decidit adoptar la mesura per «l'escalada progressiva» d'agressions a les consultes mèdiques i per la manca de mitjans i de funcionaris de presons.

«Ens sentim insegurs quan fem qualsevol actuació com a sanitaris i ens veiem desprotegits», ha exposat Rubén Kobos, sanitari de Mas d'Enric, que ha afegit que es troben en situacions de risc quan passen consulta a interns i que pateixen agressions físiques o verbals «quasi a diari». En ocasions, i a causa que no hi ha vigilants, altres presos «entren i surten» de la consulta «sense respectar la intimitat del seu company», fins al punt que es poden ajuntar fins a tres pacients alhora a la sala, en situacions que a vegades són de tensió. Aquestes agressions i intimidacions no sempre es comptabilitzen perquè els sanitaris no eleven cap queixa. «Les greus i que s'han elevat, després no s'ha fet el que s'hauria de fer», ha lamentat el sanitari.

La petició de més seguretat que reclamen acabarà depenent de la Direcció General, que és qui «ha d'autoritzar que hi hagi més personal», a la vegada que ha denunciat que hi ha manca d'efectius «en tots els àmbits» de les presons, fet que dificulta «que hi hagi uns mínims» per garantir la seguretat dels empleats.

Amb tot, Kobos ha manifestat que seguiran amb les protestes fins que hi hagi dimissions i es prenguin mesures per garantir que no es torni a repetir un fet com el del 13 de març. A més, ha criticat que des d'aleshores «no ha canviat res» als centres penitenciaris.