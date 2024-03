Constantí organitza un concurs de pintura amb un premi de 3.000 euros

Aquest dimecres 20 de març s'ha fet la presentació de la primera edició del Premi Centcelles Patrimoni Artístic de Pintura de Constantí, convocat per l'Ajuntament de Constantí, amb la col·laboració del MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona), i amb el patrocini de REPSOL.

L'acte de presentació, que s'ha fet al Conjunt Monumental de Centcelles, ha comptat amb la presència de l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, la directora del MNAT, Mònica Borrell, el responsable de comunicació de Repsol, Franciso Montoya, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Dolors Fortuny, i l’artista local, Cristina Plaza.

Des del MNAT, la directora Mònica Borrell ha destacat que aquesta iniciativa «permet sumar novament esforços per vincular el monument i Constantí amb l’art, la creació i la cultura» i que es tracta d’una oportunitat per «promoure valors comuns i de futur».

L’alcalde, Óscar Sánchez, ha volgut donar les gràcies al MNAT i a Repsol «per la seva implicació, una vegada més, en la creació i la difusió de la cultura» i ha destacat el paper de l’artista local Cristina Plaza, «que va fer la proposta de crear aquest Premi». Per la seva banda, el responsable de comunicació de Repsol, Francisco Montoya, ha subratllat que com a empresa del territori és molt important «cooperar amb la societat del seu entorn i recolzar iniciatives com aquesta».

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, ha explicat que el «Premi Centcelles Patrimoni Artístic de Pintura de Constantí neix amb l'objectiu de fomentar la creació artística i difondre el patrimoni cultural». Les obres presentades han de ser completament inèdites i no s'han d'haver presentat , publicat o difós anteriorment en cap mena de format ni concurs artístic. Es podrà presentar qualsevol artista amb tècnica lliure. La presentació de les obres es farà de l’1 al 30 de setembre de 2024 a l’OAC de l’Ajuntament de Constantí. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 16 de novembre coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Patrimoni.

Pel que fa als premis, hi haurà un primer premi dotat de 3.000 €, i un accèsit de 1000 €. Les obres seleccionades seran exposades públicament al conjunt monumental de Centcelles al mes de novembre de 2024. El jurat, que es donarà a conèixer quan es faci públic el veredicte, estarà format per professionals en l’àmbit de la pintura.