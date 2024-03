Un 'pitch' de projectes en català, la novetat de la 16a edició del FIC-CAT de Roda de Berà

La 16a edició del Festival Internacional de Cinema (FIC-CAT) de Roda de Berà celebrarà la primera jornada de pitch de projectes en llengua catalana. Una sessió on tothom, qui tingui un projecte en llengua catalana en fase de desenvolupament, tindrà l'oportunitat de presentar els seus projectes davant d’empreses productores per aconseguir finançament o col·laboracions per a poder realitzar la seva obra.

L’esdeveniment pretén accionar noves propostes de cinema en català, fer xarxa entre professionals, donar visibilitat, eines i recursos a nous talents, així com posicionar Roda de Berà al mapa del sector.

Les inscripcions per a optar a participar al pitch es poden fer fins el 19 d’abril al web del Festival, on també es poden consultar les bases. D’entre tots els projectes inscrits es farà una selecció dels que, finalment, tindran l’opció de participar. Entre els criteris que seguirà el jurat per a fer la selecció, es valorarà que els projectes tinguin ja algun/a productor/a associat/a i que les persones participants provinguin de les comarques tarragonines. Els projectes poden ser llargmetratges i curtmetratges, tant de ficció com documentals, en llengua catalana.

La jornada se celebrarà dijous 6 de juny al matí, durant la setmana del Festival, al Casal Municipal Les Monges de Roda de Berà. Aquesta jornada comptarà amb un jurat format per destacades figures de diverses disciplines del panorama audiovisual, el qual triarà el projecte guanyador, que obtindrà l’oportunitat única de rebre un servei d’assessorament a càrrec d’Efímero Films.