El Síndic obre una actuació d’ofici per la mort a la presó de Mas d’Enric

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici relacionada amb la mort d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric dimecres passat a mans d’un pres. Es dona la circumstància que el reclús treballava a la cuina, amb accés a ganivets, quan havia estat condemnat per matar amb un ganivet una dona. Per això, la sindicatura vol esclarir si el pres estava en el recurs més adequat.

Per la seva banda, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va avisar ahir que estan «tots els escenaris sobre la taula» en coordinació amb el Departament d’Interior per garantir que les presons funcionin amb normalitat. Ubasart va explicar que Justícia treballa en coordinació amb Presidència i «especialment» amb Interior per garantir que dilluns, quan sembla que es repetiran les protestes dels funcionaris, es garanteixin els «drets i la seguretat» d’interns i treballadors. Va reiterar també la «mà estesa» al diàleg. D’altra banda, va refermar el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, en el càrrec. La consellera va defensar que la millor via per desescalar el conflicte és la de la negociació, per això va reiterar les peticions als sindicats perquè seguin a negociar. Una negociació a través de la qual estan disposats «a parlar de tot». «Però per parlar hem de seure a la taula», va afegir.

En ser preguntada sobre si un dels escenaris seria que els Mossos d’Esquadra ocupessin els llocs de treball dels funcionaris dins de les presons, Ubasart es va limitar a respondre que estan tots els escenaris oberts sense concretar-ne quins són i a dir que no hi ha cap decisió presa. «En situacions de crisi cal comptar amb diversos escenaris i a partir d’aquí prendre decisions quan sigui el moment de prendre decisions», va declarar.

Responent a les declaracions d’Ubasart, el portaveu d’UGT presons, Xavier Martínez, va acusar la consellera de Justícia «d’amenaçar» els funcionaris de presons i va assegurar que és «incapaç» de posar fi al conflicte «d’una manera pacífica». En declaracions a l’ACN, va afirmar que les paraules de la consellera sobre el fet que té tots els escenaris oberts en coordinació amb Interior per garantir el funcionament de les presons són una mostra més de la seva «irresponsabilitat» en la gestió de la crisi. «No ha estat mà estesa, el que està fent és amenaçar directament», va dir. Martínez va apuntar també a «motius polítics» darrere la no destitució d’Amand Calderó. El portaveu va assegurar que les paraules d’Ubasart es poden interpretar «clarament» com una amenaça. Des d’UGT, i des dels moviments dels treballadors, va explicar ahir que aquest dilluns tornaran les protestes. Unes protestes en què Martínez va destacar que «no s’ha produït cap incident ni cap conflicte».

Amb tot, va assegurar que Ubasart continua tenint «a la seva mà» la resolució del conflicte: «Que faci el que ha de fer i tot es reconduirà». En aquesta línia, Martínez acusa el Departament de Justícia de «mentir» quan diu que hi ha contactes amb els sindicats, ja que va asseverar que «pràcticament» no n’hi ha hagut. De fet, va reiterar que la condició per seure a negociar és la destitució de Calderó. Per al sindicat, si Ubasart no pren aquesta decisió, demostra que «no és vàlida» per estar al capdavant de la conselleria, i per això hauria de dimitir ella.