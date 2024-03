Salou activa la zona blava per Setmana Santa

Salou activarà la zona blava del municipi a totes les àrees d'aparcament regulat del municipi a partir del proper divendres, 22 de març, i fins el diumenge, 7 d’abril, ambdós inclosos.

L’horari serà de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, de dilluns a diumenge, festius inclosos. Als pàrquings Llevant Nord i Llevant Sud (a tocar de la platja) l’horari serà de 10 a 22 h, ininterrompudament, de dilluns a diumenge, festius inclosos.

Els residents gaudeixen de la primera hora gratuïta, i a partir de la segona el cost és de 0,05€. Per realitzar els pagaments, hi ha disponible l’aplicació per a dispositius mòbils APARCAR.