El Gran Premi de Roda de Berà comptarà amb la participació de 200 ciclistes

El proper 24 de març el nostre municipi acollirà el I Gran Premi Roda de Berà. La prova està organitzada per Gurubike Cycling Team Mataró, amb la Federació Catalana de Ciclisme, i comptarà amb la participació de 200 ciclistes, el màxim d’inscripcions previstes.

La sortida serà a les deu del matí, des de l’avinguda Sant Jordi. Els participants, de les categories Màster 30, 40, 50 i 60, recorreran 70 quilòmetres en una prova que serà puntuable per a la Copa Catalana Màster. El recorregut, circular, els portarà per Bonastre, Montferri, Vilardida, la Vall de Sant Marc, la Juncosa del Montmell, Masllorenç i de tornada cap a Roda de Berà, novament per la carretera de Bonastre, fins a l’avinguda Sant Jordi. L’arribada està prevista cap a les dotze.

Alan Almagro, organitzador de la prova, estiueja a Roda de Berà i és un enamorat del municipi. «Roda de Berà i els seus entorns són perfectes per gaudir de la bicicleta, i em feia il·lusió portar una prova com aquesta a la localitat. Ho vaig proposar a l’Ajuntament i tot han estat facilitats per fer-ho possible, cosa que agraïm molt. El proper diumenge gaudirem d’una gran festa del ciclisme», assegura.