Territori adjudicarà abans de l'estiu una vintena de pisos comprats a la Sareb a Constantí

El Departament de Territori, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adjudicarà abans d’aquest estiu els primers pisos comprats a la Sareb. Són 19 habitatges d’una promoció situada a Constantí, que va comprar l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) a finals de l’any passat i que ara es destinaran a lloguer assequible.

Els habitatges estan situats al carrer de Jaume I, 18-21, de Constantí. Es tracta d’una promoció, construïda l’any 2009, de 74 habitatges distribuïts en 3 edificis de planta baixa, planta soterrani i tres plantes pis on ja hi ha famílies residint-hi. L’INCASÒL va adquirir a la Sareb 19 habitatges, 22 places d’aparcament, 22 trasters i un local, per un import d’1,2 MEUR. Els pisos tenen una superfície d’entre 80 i 90 m2. Un total de 12 disposen de 3 dormitoris i 7 en tenen 4.

Els pisos es destinaran a 19 famílies inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO). L’Agència de l’Habitatge Catalunya publicarà a principis del mes d’abril les bases a la seva pàgina web. Entre altres requisits caldrà estar inscrit i admès al Registre , estar empadronat al municipi de Constantí i disposar d’uns ingressos superiors a 18.000 euros anuals i màxim de 4 vegades l’IPREM. Es reserven 5 habitatges per a joves fins a 35 anys. La selecció dels adjudicataris es farà per sorteig entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits. Les rendes mensuals oscil·laran entre els 362 i els 420 euros. Tots els habitatges tenen inclòs en aquest preu una plaça d’aparcament i un traster.

Fins ara, l’INCASÒL ha adquirit nou promocions a grans tenidors amb un total de 444 habitatges per un import total de 57,4 MEUR i invertirà 9,7 MEUR en la seva rehabilitació i adequació. Una promoció és en fase de construcció i les vuit restants són edificis ja construïts que es trobaven tancats i en diferent estat de conservació. Les promocions es troben als municipis de Barcelona, Constantí, Camprodon, Pobla de Segur, Reus, Salt, Valls (2 promocions) i Vilanova.