Mor una persona en un accident a Cap Salou

Una persona ha mort aquesta matinada en un accident a Cap Salou. Segons informa Bombers de la Generalitat, l'accident s'ha produït a la 01.43 hores en una rotonda de l'avinguda del Pla de Maset. Quan han arribat el conductor es trobava fora del vehicle, sense vida.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dos unitats del Parc de Bombers de Tarragona per assegurar el vehicle i desconnectar la bateria d'aquest. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també s'ha traslladat fins al punt de l'incident però no ha pogut fer res per la víctima.