Ubasart visita la presó de Mas d'Enric després del crim de dimecres

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, són aquest dijous a la presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), per guardar cinc minuts de silenci després de la mort aquest dimecres a la tarda d’una cuinera del centre a mans d’un pres, que després es va suïcidar. Les banderes de tots els centres onegen a mitja asta com a mostra de dol, i es farà un minut de silenci a totes les presons. A més, a tots els centres penitenciaris i a a la seu del Departament de Justícia, a Barcelona, es concentraran sindicats per demanar la dimissió d’Ubasart i Calderó per la seva gestió de la seguretat a les presons.

En un comunicat, el Departament de Justícia ha expressat la seva «consternació» pels fets d’aquest dimecres i vol fer arribar el condol a la família i amics de les persones mortes. El Departament fa extensiu el condol als professionals de l’àmbit penitenciari en uns moments «molt complexos». Per aquest motiu, agraeix al conjunt de la comunitat penitenciària la seva «professionalitat i posa en valor l’extraordinària tasca que desenvolupen en el dia a dia a les presons».

«El Departament comparteix la tristesa i el dolor dels professionals penitenciaris», assegura el comunicat. Ubasart i Calderó volen fer arribar el suport al conjunt dels treballadors i especialment a l’equip de Mas d’Enric, «que va actuar amb la màxima professionalitat i cura aquest dimecres i com sempre fa».

Justícia i la direcció de la presó col·laboren amb la investigació policial i judicial. En aquests moments el cas està sota secret de les actuacions A primera hora de la tarda d’aquest dimecres, la consellera Ubasart es va traslladar al centre penitenciari juntament amb l’equip directiu de la Secretaria de Mesures Penals amb el secretari Calderó al capdavant per acompanyar els professionals de la presó. El Departament va sol·licitar el suport de l’equip psicològic del SEM, que es va traslladar al centre.

«Estem davant d’uns fets molt greus. Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació i ara hem de deixar treballar els professionals», ha apuntat la consellera.