Salou inverteix 1 milió d'euros dels fons Next Generation per protegir les platges del municipi

Salou treballa, des de l'any 2019, en la gestió, estabilització i rehabilitació de les platges del municipi. Aprofitant una subvenció d'un milió d'euros dels Fons Next Generation, el govern local duu a terme accions preventives concretes a les cales i platges del terme, recolzades en estudis previs que determinen i analitzen el seu comportament, tenint en compte les conseqüències de les tempestes de mar.

Els esmentats estudis van ser encarregats per l'Ajuntament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i, a través d'ells, es pot analitzar en quin grau es troba la situació de les platges al municipi, que es pot concloure, segons l'informe de la UPC hi ha una regressió «molt mínima», tenint en compte la singuralitat del Cap Salou; és el resultat d'un procés geomòrfic que exerceix una important protecció natural que actua com una barrera contra les llevantades.

No obstant això, les principals actuacions per preservar les platges de Salou van encaminades a la construcció o habilitació de dunes, per recuperar el seu sistema natural de protecció. El que fan aquestes dunes és retenir la sorra i evitar que es perdi i s'escampi cap a l'interior de la ciutat. L'Ajuntament ha rebut una altra subvenció de 375.000 euros per renaturalitzar les platges i cales amb la recuperació i plantació d'espècies autòctones

Cal dir que, actualment, tenen més probabilitat de regressió la cala Llenguadets i la platja Llarga, que són les que estan més sortides cap al mar, al Cap de Salou. Tanmateix, la platja de Llevant registra una regressió molt mínima i la platja de Ponent fins i tot està creixent a causa d'un fenomen on hi ha implicat el vent de Mestral, que porta sorra en direcció cap al nord i es queda atrapada al port de Salou.

Subvenció

