Salou comptarà amb un dels dispositius policials més grans dels últims anys durant Setmana Santa

Salou es prepara per a l'arribada de la Setmana Santa, marcant l'inici de la temporada turística amb un significatiu reforç en l'àmbit de l'atenció i la seguretat ciutadana. Amb l'objectiu de fer front als reptes que presenta aquest període festiu, tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra - que és la policia amb competències en l'àmbit de la seguretat - han unit esforços per incrementar el servei amb nombre d'efectius i dispositius policials.

Durant aquestes dates, a causa del gran nombre de visitants que solen desplaçar-se en vehicles particulars, els cossos de seguretat han planejat un dispositiu especial que començarà el Dijous Sant i finalitzarà l'1 d'abril, Dilluns de Pasqua. Aquest pla inclou mesures específiques per garantir la fluïdesa del trànsit, la seguretat ciutadana i la gestió de l'oci nocturn. Entre les accions previstes destaquen la regulació del trànsit en punts clau com la Plaça Europa, Plaça Bonet i la Font Lluminosa, així com un reforç de les grues municipals per assegurar la disciplina viària.

D'altra banda, des del 21 de març, es posarà en funcionament la totalitat de les zones blaves i parquímetres dissuasius, amb l'objectiu de millorar la rotació de vehicles i facilitar l'estacionament. Aquesta tasca serà supervisada per comandaments de la Policia Local i executada per personal específicament designat. A més, s'ha preparat diferents dispositius nocturns per evitar incidències relacionades amb l'oci nocturn. Aquest esforç serà coordinat pels Mossos d'Esquadra i compta amb la col·laboració de la Policia Local, garantint així una resposta efectiva davant qualsevol situació que pugui sorgir.

Finalment, s'han organitzat dispositius especials per combatre fenòmens com la venda ambulant, a través d'operatius realitzats per parelles de paisà de la Policia Local, i estan previstos serveis de seguretat ciutadana conjunts amb altres cossos policials, com la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Aquest reforç de la seguretat per Setmana Santa demostra el compromís de Salou amb el benestar, la tranquil·litat i la seguretat dels seus residents i visitants, establint les bases per a una temporada turística encara més segura.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, ha explicat que el reforç policial previst per Setmana Santa «és un dels majors» dels darrers anys. Davant aquest escenari, el regidor lamenta que el PP menteixi fent servir una tema tant sensible com la seguretat per generar alarma social, només amb l'objectiu de treure rèdits polítics.