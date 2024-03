Crema una guingueta en un hotel tancat de la Pineda

Els Bombers de la Generalitat estan treballant des d'aquesta matinada en un incendi en un hotel tancat de la Pineda (Vila-seca). Segons explica el cos, l'avís l'han rebut a les 05.10 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions terrestres al Camí del Racó, on es troba l'establiment hoteler. No hi ha danys personals, ja que l'hotel encara no ha iniciat la temporada.

Segons Bombers l'incendi ha afectat la coberta de la guingueta que està situada a la piscina de l'hotel i no hi ha hagut ferits.