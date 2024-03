Cambrils aprova triplicar el sòl industrial amb una parcel·la de 96.000 m2

El regidor d'Urbanisme de Cambrils, Enric Daza, en una visita al polígon, acompanyat per l'arquitecta municipal i un dels propietaris.Cedida

L'equip de govern de Cambrils ha aprovat aquest dimecres inicialment triplicar la seva oferta de sòl industrial amb una parcel·la de més de 96.000 metres quadrats.

Segons aquestes fonts, el govern cambrilenc ha aprovat inicialment el pla parcial que ha de permetre desenvolupar part del Polígon Belianes Sud i triplicar l'oferta de sòl industrial del municipi, tal i com es preveia al Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cambrils.

El regidor d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Enric Daza, ha afirmat que aquest projecte és «una prioritat absoluta de l'equip de govern per dinamitzar l'activitat econòmica».

El regidor ha explicat que el desenvolupament d'aquest pla parcial urbanístic és clau per potenciar el creixement del sector industrial i, alhora, dinamitzar i modernitzar el polígon existent.

Enric Daza també ha destacat que el nou polígon tindrà un accés des de la rotonda de la cruïlla de l'avinguda de l'Esport amb la carretera de Montbrió, que ja estava previst a l'estratègia per integrar aquesta zona industrial a la trama urbana del municipi.

L'objectiu del Pla Parcial aprovat inicialment és el desenvolupament d'aquest subsector per a usos industrials, comercials i de serveis, previst al Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cambrils.

Es tracta d'una àrea de 96.067 metres quadrats, amb una superfície neta edificable màxima de 43.885 metres quadrats.

El desenvolupament del subsector suposarà poder tenir el frontal a la carretera de Montbrió completament urbanitzat, i donar un accés a tot el polígon amb la construcció d'una rotonda, així com urbanitzar el vial d'accés a la deixalleria municipal.

El nou polígon també donarà cabuda als petits tallers que encara es troben ubicats al nucli urbà i que cal que es desplacin cap al polígon industrial per alliberar espai per altres activitats econòmiques, per solucionar així els problemes que causen als nuclis i la seva convivència amb les zones residencials.