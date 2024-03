Albiach: «Volem un compromís que el Hard Rock no tira endavant»

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, avisa al Govern que revertir la rebaixa fiscal al joc no és una mesura suficient per aprovar els pressupostos. «Necessitem un compromís explícit que el Hard Rock no tira endavant», ha dit en una entrevista a RTVE. A més, ha afegit que no acceptaran solucions que siguin una «presa de pèl» i que no vinculin al PSC. Albiach ha descartat permetre la tramitació dels pressupostos per donar més temps a la negociació. «Quin sentit tindria que seguim allargant el que durant 5 mesos no hem solucionat?», ha preguntat. La líder dels comuns ha explicat que fa tres setmanes que no parla amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que fa dies que espera la seva trucada.

Albiach ha explicat que, en el marc de les negociacions per als pressupostos, el Govern ha parlat de la possibilitat de revertir la rebaixa fiscal al joc que es va aprovar el 2014 per afavorir els inversors del Hard Rock. De fet, fa uns dies, els comuns van registrar al Parlament una iniciativa per, precisament, fer marxa enrere en aquesta fiscalitat.

Tot i així, la líder d'En Comú Podem ha deixat clar, també en una entrevista a TV3, que el canvi legislatiu «és necessari però no suficient» perquè el seu grup avali els pressupostos per al 2024. «Si només vincula ERC i comuns, de què serveix? Estaríem enganyant la ciutadania. Vull un acord nítid», ha afegit. A més, segons Albiach, no es tracta només de «posar traves» als inversors perquè no vinguin a Catalunya i ha insistit en demanar un «compromís explícit» que no es tirarà endavant el Hard Rock.

Malgrat encara no hi ha un desllorigador pel Hard Rock, Govern i comuns han negociat en paral·lel algunes mesures per si, al final, s'acaba desencallant el macroprojecte. I, segons Albiach, ara no s'avança ni en el tema del Hard Rock ni tampoc en la resta de matèries. En aquest sentit, ha lamentat que el Govern «no estigui receptiu» a les seves propostes com les beques menjador, destinar el 25% del pressupost de Salut a l'atenció primària o el reforç a la salut mental.

«Una cosa és ser responsables i ser conscients amb les necessitats del país i, una altra, que ERC es pensi que nosaltres signarem un xec en blanc. Ells accepten un xec en blanc quan negocien amb l'Estat?», ha preguntat. Albiach ha explicat que en aquests moments està «preocupada i decebuda» i ha lamentat que «ERC està disposada que Catalunya es quedi sense pressupostos per una condició del PSC».

Preguntada sobre per què els comuns posen el Hard Rock com a línia vermella i, en canvi, l'any passat van aprovar els pressupostos, la líder d'En Comú Podem ha respost que ara és el moment d'aprovar el pla director urbanístic del macroprojecte. I ha avisat que, una vegada s'aprovi, serà «infernal» aturar-lo.

Després que, en les últimes hores, el PSC hagi apel·lat a la responsabilitat dels comuns, Albiach els hi ha replicat que En Comú Podem ha aprovat més pressupostos que els socialistes. «Em fa gràcia que ens demanin responsabilitat quan nosaltres hem fet possible tres pressupostos i ells, un. Lliçons poques», ha afegit.