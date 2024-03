Detenen a Roda una parella que cometia furts arreu de Catalunya

La Policia Local de Roda de Berà va detenir el passat divendres dos individus, un home de 36 anys i una dona de 34, ambdós veïns de l’Hospitalet de Llobregat, per perpetrar furts arreu de Catalunya, com Reus, Sant Fruitós o Figueres.

La detenció es va produir durant un dels controls policials que els agents efectuen de forma diària en diferents punts del municipi. Els dos individus van ser identificats com dos presumptes delinqüents en situació de cerca i captura per diverses investigacions obertes per part dels Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu, van ser detinguts.

Els arrestats utilitzaven els mètodes «de la sembra» i «Teletubbie». Aquest últim, conegut també com a «mimosa», consisteix en donar-li una abraçada a la víctima mentre la persona li sostreu els objectes personals i de valor. Pel que fa a la víctima, acostumen a ser persones grans.