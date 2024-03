L'Ajuntament de Salou treballa en la creació d'una 'film office'

Amb aquesta iniciativa, Salou busca consolidar-se com un destí atractiu per a les productores.Ajuntament de Salou

L'Ajuntament de Salou està treballant perquè la Film Office Salou sigui una realitat. Aquesta iniciativa, dins el programa electoral de Sumem per Salou-PSC, pretén atraure la indústria cinematogràfica, tenint en compte el potencial que pot oferir la capital de la Costa Daurada i el territori

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat la importància d'aprofitar aquest potencial cinematogràfic, i ha revelat que l'actor William Miller ha triat alguns emplaçaments de la ciutat per rodar una sèrie, on ell mateix exerceix com a director i productor.

Granados ha assenyalat que la creació d'una Film Office a Salou és crucial per coordinar i facilitar els processos de producció audiovisual a la zona. «Volem sumar esforços per no perdre cap oportunitat i aprofitar al màxim els recursos que ofereix el nostre territori», ha afirmat l'alcalde.