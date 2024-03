Salou defensa la igualtat de gènere «real i eficaç» en el Dia Internacional de la Dona

Diversos regidors de l'Ajuntament de Salou, representants d'entitats associatives, cossos policial i autoritats judicials, van dur a terme ahir al migdia al passadís del TAS, un acte institucional amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. Abans del seu inici, es va penjar una pancarta al balcó de l'Ajuntament.

La regidora d'Igualtat, Julia Gómez va compartir les xifres del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones de Salou (SIAD), que ha atès més de 300 dones durant el darrer any. A més, va destacar els esforços realitzats per proporcionar formació i suport a través de 10 tallers adreçats a dones i joves, amb l'objectiu de promoure la igualtat i la consciència de gènere.

D'altra banda, va remarcar les iniciatives municipals per abordar les violències sexuals en espais d'oci nocturns, amb protocols municipals específics que reforcen l'obligació de protegir els ciutadans, especialment les dones, de qualsevol forma de violència o assetjament.

La regidora d'Igualtat va reconèixer l'aportació i la implicació de les entitats socials i privades en la promoció d'una societat més justa i igualitària, insistint en la importància de la col·laboració i el treball conjunt per aconseguir un canvi social real.

Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, va expressar que «és lamentable que any rere any ens haguem de trobar per reivindicar una qüestió molt bàsica en democràcia com és la igualtat plena entre homes i dones». També va reflexionar sobre els progressos aconseguits en la defensa dels drets de les dones, però al mateix temps va fer èmfasi en el fet que encara hi ha molta feina per fer.

Finalment, les regidores Noèlia Izquierdo, Beatriz Morer, Elena Zhukova, i Cristina Berrio van llegir un manifest en defensa d'una educació inclusiva i feminista, que promogui la igualtat des de les primeres etapes de la vida. A més, es va reivindicar la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia, recordant la necessitat d'una societat que respecti i valori la diversitat en tots els seus aspectes.

La jornada va cloure amb una performance protagonitzada per les participants dels tallers del SIAD, recordant la importància de l'acció comunitària i la solidaritat en la consecució de la igualtat de gènere de forma real i eficaç.

D'altra banda, diversos membres del consistori van prendre part en la tradicional Caminada de les Dones, la qual, enguany, ha registrat una notable participació.