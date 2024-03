Veïns de Mas de Gerembí denuncien a l’administrador de finques per estafar més 120.000 euros en 8 anys

Els veïns de la urbanització Mas de Gerembí del Catllar denuncien al que va ser el seu administrador de finques, Leandro Riquelme, per una estafa durant més de vuit anys. Tot i que l’administrador ha pagat aproximadament 9.000 euros pels danys i perjudicis causats, deu més de 120.000 euros a la comunitat. A conseqüència dels fets, el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona l’ha inhabilitat categoritzant les infraccions com a «greus i molt greus». Aquest període s’allargarà un any pel fet que no existeix cap sentència judicial.

Per contextualitzar aquests fets, cal remuntar-se al 2013, quan es va celebrar l’última junta amb l’antic president, que va morir l’any 2015. Koldo Olalla, l’actual president, explica a Diari Més que, aleshores, amb la mort del president, caldria haver convocat una junta extraordinària. En el seu cas, però, no va ser fins al 28 de juliol de 2017 que es va convocar una reunió de veïns extraoficial, «penjant un cartell a les bústies de correus». En aquella citació hi constava un president «accidental» que, tal com apunta Olalla, «ningú havia votat, ja que no s’havia fet cap junta fins aleshores». D’aquella reunió cap dels veïns en va rebre l’acta i, segons Olalla, «això la invalida».

L’actual president explica que l’any 2019 Riquelme falsifica una acta per tal d’entregar-la a l’entitat bancària i continuar operant com a titular. Olalla explica que «a l’acta hi figuren com a assistents antics propietaris i veïns que, aleshores, ja havien mort, així com la firma falsificada de qui es va elegir com a presidenta». A més, també hi consta que Riquelme «sigui l’únic autoritzat per poder operar al compte bancari i a través de la banca electrònica».

Es constitueix una nova junta

Els veïns van reclamar, en diverses ocasions i a través de diversos mètodes –correu certificat i entrega en mà–, una convocatòria per dur a terme una junta general de la comunitat. Però, segons Olalla, «amb l’excusa de la covid, mai la va arribar a convocar». L’octubre de 2022, amb el 25% de les quotes de participació dels veïns, es va organitzar una nova assemblea on es va destituir a tots els càrrecs anteriors i es va crear una nova junta formada per cinc integrants.

Amb l’acta firmada pels cinc membres representants, «vam poder accedir al compte bancari i, alhora, vam bloquejar i donar de baixa a Riquelme». Un cop la nova junta va tenir accés als comptes, Olalla explica que «vam veure que teníem embargaments de l’Agència Tributària i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)».

Aleshores, des de la junta es va enviar un requeriment notarial per tal que Riquelme retornés els diners i indemnitzés als veïns, per les factures impagades i els recàrrecs pertinents. Riquelme va pagar aproximadament 9.000 euros per danys i perjudicis, «que és el que reclamàvem», apunta Olalla, afegint que «continuem demanant que ens retorni els més de 120.000 euros que ell ha pogut extreure durant tots aquests anys sense cap justificació».

Actualment, els veïns han pactat tant amb l’Agència Tributària com amb l’ACA un calendari de pagaments i ja tenen «saldada la meitat del deute amb els nostres recursos». En l’actualitat, segons Olalla, després de la inhabilitació per part del Col·legi, l’advocat dels veïns està preparant una querella, «perquè volem que tothom sàpiga que és un lladre».