Els comuns proposen aplicar una PR que qüestiona planejaments urbanístics en sequera com a via per aturar el Hard Rock

Els comuns han proposat al Govern l'aplicació d'una proposta de resolució (PR) aprovada al ple monogràfic sobre la sequera com a via per aturar el Hard Rock durant una nova reunió per negociar els pressupostos. Concretament, En Comú Podem es refereix a una PR proposada pel seu grup que demana «aturar qualsevol modificació de planejament urbanístic en el sector turístic que suposi mobilitzar més recursos hídrics per sobre de 100 litres per persona i dia fins que el consum d’aigua del sector primari i industrial no estigui garantit». El Hard Rock quedaria, per tant, cobert per aquesta PR. Segons els comuns, el Govern no ha donat resposta a aquesta petició.

El Hard Rock segueix encallant les negociacions entre els comuns i el Govern i el grup de Jéssica Albiach ha decidit proposar aquesta via com a possible camí per aturar el Hard Rock, encara que sigui temporalment. Fonts del grup negociador apunten que l'executiu hauria de complir les propostes de resolució que aprova la cambra legislativa i remarquen que segons el que va aprovar el Parlament aquest projecte a dia d'avui no s'hauria de poder tirar endavant.

Més enllà d'aturar les modificacions de planejament urbanístic que impliquin mobilitzar més de 100 litres d'aigua per persona i dia durant el context de sequera, la proposta de resolució també apunta que un cop se superi la sequera caldria «un informe preceptiu i vinculant sobre la viabilitat del consum hídric».

Neguen que el que demanen sigui prevaricació

D'altra banda, En Comú Podem nega categòricament que demanar al Govern que aturi el Hard Rock impliqui prevaricació. Fonts de l'executiu asseguren que els comuns volen enterrar el projecte a partir d'un informe desfavorable sobre la seva viabilitat i remarquen que això suposaria prevaricar. Els comuns, però, afirmen que prevaricar implica «actuar contra la llei» i subratllen que ells no han demanat al Govern que incompleixi la llei sinó que «actuï en funció del context» d'acord amb la situació de sequera i apliqui les resolucions de Parlament.

Reunió sense avenços

Els comuns admeten que en aquesta reunió no hi ha hagut avenços, ni pel que fa al Hard Rock ni en les carpetes socials. Totes dues bandes s'han intercanviat documents però segons fonts dels comuns de moment l'executiu no ha acceptat cap de les seves demandes principals, com recuperar la sisena hora a l'educació pública, més beques menjador o 1.000 MEUR per a habitatge.

Les dues parts s'han instat a tornar-se a trobar aquesta setmana. En Comú Podem insisteix que estan disposats a negociar fins l'últim moment.

La reunió, que ha durat més d'una hora, s'ha celebrat al Parlament aprofitant el ple. Per part del Govern hi han assistit la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d'Economia, Josep Maria Aguirre; i el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol. Els representants dels comuns han estat els diputats Joan Carles Gallego, Susanna Segovia i Núria Lozano i el coordinador del grup parlamentari, Ximo Balaguer.