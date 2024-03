L’11 de març comença l’obra de remodelació del carrer de Girona a Torredembarra

L’obra de remodelació del carrer de Girona ja té data d’inici. Serà el pròxim 11 de març amb una durada de tres mesos i la durà a terme l’empresa adjudicatària Catalana d’Obres del Penedès, SA per un valor de 183.530,99 €.

El regidor de Serveis i Via Pública, Vale Pino, ha recordat que l’objectiu d’aquest projecte és unificar el pg. Miramar amb la pl. Catalunya en quant a paviments, lluminàries, arbrat i mobiliari urbà. Posteriorment, se seguirà la mateixa integració urbanística entre el carrer de Lleida i el carrer de Pere Badia, unes obres que en aquests moments es troben en procés de licitació.

Per a dur a terme aquesta integració urbanística el projecte preveu ampliar voreres i reduir l’amplada de la calçada, millorar la connexió amb els carrers adjacents fent més senzill el recorregut per als vianants i les persones amb mobilitat reduïda, col·locació d’arbrat i de nou mobiliari, millora de les instal·lacions d’aigua, clavegueram i il·luminació, així com mesures per limitar la velocitat en la calçada.

L’obra compta amb el suport del Departament d’Interior i del Servei Català de Trànsit a través d’una subvenció de 150.000 €.

Durant l'obra es realitzarà un tall total de trànsit i afectacions per l’inici de l’obra

Mobilitat

Quedarà prohibida la circulació de vehicles.

S'habilitaran places al pàrquing dels Filadors per als propietaris que tinguin places d'aparcament als edificis afectats. Cal contactar amb el Departament de Seguretat i Protecció Civil al 977 646 005 seguretat@torredembarra.cat

Accés de vianants als comerços i als habitatges per itineraris autoritzats.

Recollida d'escombraries

Els contenidors existents al carrer de Girona es reubicaran al carrer de Tarragona.