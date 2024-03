Una nova reunió entre Govern i comuns acaba sense avenços ni novetats sobre el Hard Rock

El Govern i els comuns han mantingut una nova reunió per negociar els pressupostos aquest dilluns al matí. La trobada ha acabat sense avenços destacables, segons fonts consultades per l'ACN. Les dues parts s'han compromès a continuar parlant els propers dies.

Durant la reunió comuns i Govern s'han intercanviat propostes, especialment en les carpetes de drets socials i de salut. Tot i això, en aquesta reunió no hi ha hagut cap novetat en relació al Hard Rock, que és una de les qüestions que està encallant les negociacions.

Mentre que els comuns segueixen insistint al Govern que cal que es comprometin a no aprovar el pla director urbanístic del projecte, des de l'executiu mantenen que els pressupostos no contemplen «ni un euro» per al Hard Rock i insisteixen que es tracta d'un procediment «tècnic».

Paral·lelament, els comuns han registrat una proposició de llei al Parlament per garantir que, si el Hard Rock acabés tirant endavant, es mantindria l'impost màxim del 55% als casinos. Actualment a Catalunya els casinos paguen uns impostos entre el 20% i el 55%, en funció de la facturació, però el 2014 el Parlament va aprovar una llei per fer una rebaixa a aquests impostos i passar a un tipus únic del 10% un cop es posés en funcionament el complex BCN World, que ha acabat sent el Hard Rock. La proposta dels comuns busca garantir que aquesta baixada no es faria efectiva.