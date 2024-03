Les obres de conservació i millora de la Torre Vella de Salou s'iniciaran a mitjans d'abril

Salou preveu iniciar, a partir del 15 d’abril, les obres de conservació i millora del conjunt arquitectònic Torre Vella. Es tracta d’una actuació parcial dins del monument històric, concretament, sobre l’espai situat a l'interior del recinte tancat.

Així, s’arranjarà la tercera planta de l’edificació perquè pugui ser utilitzada i visitada. També es remodelaran la planta baixa i l’ala lateral d’aquesta, un espai que ara no s’utilitza i que es preveu deixar preparat per acollir les diferents mostres i activitats culturals; i també la primera planta.

A més, s’instal·larà un ascensor per tal que les diferents sales de l’equipament siguin accessibles a tothom. I es remodelarà la planta soterrània per adequar-la com a espai tècnic i d’arxiu, alliberant la resta d'estances del conjunt per a ús públic.

En aquests moments, s’està pendent de formalitzar el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres. La finalització de les mateixes es preveu al desembre de 2024. Durant el procés de remodelació, la Torre Vella restarà tancada al públic. El pressupost d’execució de la remodelació és de 360.372,91 €. La meitat, uns 180.000 € serà subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

La Torre Vella ocupa la totalitat de l’illa delimitada pels carrers Arquebisbe Pere de Cardona, Pere Martell, Via Aurèlia i Carles Roig de Salou. Actualment, s’utilitza com a espai per a esdeveniments i exposicions artístiques i també és seu del Museu de l’Esmalt contemporani. Es troba ubicat dins d’una zona enjardinada tancada d’uns 5.800 m2.

Cal destacar que l’Ajuntament de Salou treballa per posar en valor i protegir el patrimoni cultural i artístic local, que són expressió de la identitat col·lectiva del poble. En aquest sentit, la Torre Vella és un Bé Cultural d’Interès Nacional, (BCIN) des de l’any 1988.

Històricament, l’arquebisbe de Tarragona, Pere de Cardona, va ordenar, al 1530, la construcció d’aquest edifici de defensa per protegir la població de Barenys i els seus béns de les incursions pirates al port natural de Salou, atrets per les flotes comercials.