Els treballadors de Correus de Torredembarra protesten la manca de personal

Els treballadors de Correus de Torredembarra han protestat aquest dilluns per denunciar la manca de personal i la precarietat laboral que pateixen. CCOO, UGT i CSIF lamenten que des de fa cinc anys no es cobreixen les baixes ni els permisos laborals. Això provoca, diuen, sobrecàrregues de treball i el retard en el repartiment de les cartes amb recorreguts més amplis que perjudiquen la qualitat del servei.

Els sindicats han assegurat que treballen amb un 35% menys de plantilla. «A banda de ser un esforç físic també és psíquic perquè tenim molta pressió per arribar a repartir-ho tot», ha afirmat el secretari de serveis postals de Correus d'UGT a Tarragona, Joan Beltran. Els empleats avisen que convocaran noves accions.

Una vintena de treballadors han organitzat una protesta a les vuit del matí d'aquest dilluns davant de l'oficina de Correus, on es distribueixen les cartes i els objectes, per denunciar les retallades patides en el servei que s'ofereix des de Torredembarra. Abans d'aixecar la persiana, els empleats s'han desplaçat fins a la seu on s'atén la ciutadania, on han repetit l'acció.

Segons han explicat els sindicalistes, Torredembarra té vuit seccions que concentren els serveis rurals de nou poblacions – El Catllar, Creixell, La Nou de Gaià, la Pobla de Montornès, la Riera, Salomó i Vespella-, així com el servei de repartiment d'Altafulla, amb dues seccions. En el torn de tarda, hi ha una jornada completa i cinc de parcials – de quatre hores – les quals donen servei a Torredembarra, Altafulla i els nou municipis, incloses totes les respectives urbanitzacions.

«La manca de personal és en l'àmbit de tot Espanya, però la situació del Baix Gaià és un cas molt preocupant, el servei és molt dolent, la gent carrega contra el carter i és el que menys culpa té, perquè ho pateix en les seves pròpies carns», ha lamentat el delegat al sector postal de CCOO de Tarragona, Jesús Velasco. «Sort que la gent de Correus és molt professional, però la situació és insostenible, s'ha de contractar i l'empresa ha de canviar el xip», ha afegit el representant sindical.

De fet, els sindicalistes han denunciat que en determinats períodes, com ara l'estiu, treballen només la meitat de la plantilla. «Volem que hi hagi la cobertura del personal de repartiment, tant en els carters d'urbana com els rurals, avui mateix, dels deu treballadors que som, només n'hi ha cinc, això implica que la resta hem de fer la feina de tots», ha assegurat el secretari de serveis postals de Correus d'UGT a Tarragona, Joan Beltran.

Els sindicats assenyalen que la manca de personal provoca una pèrdua de la qualitat del servei postal, ja que la plantilla no arriba a tot el repartiment. «Hi ha molta pressió, s'ha de sortir a repartir ràpidament i no ha de quedar res, això repercuteix en la salut del treballador», ha asseverat Beltran. Per tot plegat, els tres sindicats demanen que s'adoptin mesures per a garantir la prestació del servei postal. Concretament, exigeixen la cobertura dels llocs estructurals a la Unitat de Repartiment de Torredembarra i cels rural. Alhora, reclamen mantenir la qualitat de les condicions laborals. Si no aconsegueixen revertir aquesta situació, avisen que convocaran noves protestes.