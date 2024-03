60 anys de projeccions en pantalla gran

El 16 de febrer de 1964 es va inaugurar el Cinema Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp. L’estrena de la sala, equipada amb 499 butaques de fusta i una pantalla en format Cinemascope, es va fer amb la projecció de dues pel·lícules: Fanny i Confidencias a medianoche, aquesta última protagonitzada pels popularíssims Rock Hudson i Doris Day.

Aquest passat dissabte, les dues estrelles del Hollywood daurat es van tornar a passejar per la pantalla del cinema del poble amb motiu de l’arrencada del programa de celebracions del 60è aniversari de la sala. «Vam projectar la mateixa pel·lícula que fa seixanta anys, i la veritat és que em vaig quedar molt parat de la quantitat de gent que es va quedar a veure-la», explica Josep Maria Vallès. Ell és la persona que, des de fa cinquanta anys, s’ocupa de projectar les pel·lícules a la sala. «Som dels únics cinemes que, des que es va inaugurar, mai ha deixat de projectar», explica amb orgull.

Fa cinquanta anys que Josep Maria Vallès és operador de cinema.Jordi Ribellas

En Josep Maria, de fet, en pot explicar la història gairebé des del començament: «Vaig néixer dos anys abans que obrissin el cinema, i des de ben petit que ja hi anava», explica. Recorda molt especialment com, en aquella època en què no hi havia televisions, «sortint de missa corríem a veure els fotocromos per saber quines pel·lícules farien». Les sessions eren llargues, perquè «s’hi projectaven dues pel·lícules, una de les quals era la bona, i també el NO-DO».

Amb el pas dels anys i l’arribada dels avenços tecnològics, el Cinema de Vilallonga del Camp s’acabaria equipant amb tecnologia digital. Va ser l’any 2014, amb motiu del 50è aniversari, i des de llavors és un dels pocs cinemes de tot Catalunya que pot projectar amb format digital i 35 mm.

Un altre valor de la sala vilallonguina és el seu Museu del Cinema, un espai ple de peces que recorren la història del gènere, amb joies com una màquina de filmar del 1900 o un dels primers projectors de cinema mut, molt similar al que van fer servir els germans Lumière. «Al jovent els crida molt l’atenció un pòster original de La Guerra de les Galàxies del 1977, però el que agrada més és quan faig una projecció tal com es feia antigament, amb els dos elèctrodes que fan saltar la guspira», destaca el Josep Maria.