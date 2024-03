L’alumnat de Brises del Mar ja disposa del transport escolar des d’aquest divendres

Des d’aquest divendres 1 de març, l’alumnat d’ESO resident a la urbanització de Brises del Mar d’Altafulla ja compta amb el servei de transport escolar gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Tarragonès als i les alumnes provinents de les escoles primàries de la Riera de Gaià, la Nou de Gaià, Vespella de Gaià i Salomó, adscrites a l’Institut d’Altafulla.

Això és fruit d’un acord a què ha arribat la regidoria d’Educació, que encapçala l’edil Eva Martínez, i el Consell Comarcal del Tarragonès, responsable titular del servei. Fins ara, l’alumnat de Brises del Mar, terme municipal d’Altafulla, no comptava amb aquest servei, ja que el municipi no s’inclou en el servei de transport escolar comarcal perquè n’és la població de recepció d’alumnat d’altres centres.

No obstant, el fet que Brises del Mar sigui un nucli urbà aïllat del centre d’Altafulla, fa que les dificultats de transport escolar que ha d’afrontar l’alumnat d’altres municipis de l’interior de la comarca siguin les mateixes que les dels residents en aquesta urbanització del nord d’Altafulla.

Per la regidora d’Educació, Eva Martínez, és un ‘pas endavant molt important’ per a facilitar el transport escolar gratuït per a ‘uns veïns i veïnes d’Altafulla que tenen les mateixes condicions desfavorables que altres alumnes que provenen d’altres municipis i estudien al nostre Institut’.

L’horari de la parada de Brises del Mar és a les 08.05 hores i l’hora de tornada és a les 14.45 hores per a tot l’alumnat. La companyia d’autobusos encarregada del servei és l’Empresa Plana.