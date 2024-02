L'Ajuntament de Salou demana la paralització del projecte del Tramcamp

L'Ajuntament de Salou ha demanat a la Generalitat que paralitzi el projecte del tramvia del Camp de Tarragona. En concret, el consistori ha presentat un escrit d'al·legacions al projecte bàsic que fa referència al tram entre Salou i el centre operatiu de Vila-seca perquè considera que és nul. Segons l'ajuntament, abans d'aquest document el Govern n'hauria d'haver redactat un altre en base a la llei ferroviària. L'alcalde de la ciutat, Pere Granados, ha afirmat que desconeix quina alteració tindria en els terminis tornar a iniciar els tràmits però ha defensat que cal que el projecte s'ajusti a dret. A banda, l'ajuntament reclama al Govern que compleixi amb el seu compromís d'urbanitzar l'antic traçat ferroviari per valor de 9,5 MEUR.

El ple de l'Ajuntament de Salou ha ratificat aquest dimecres el decret d'alcaldia pel qual es presentaven les al·legacions al projecte bàsic del tram entre Salou i el centre d'operacions de Vila-seca. En l'escrit dirigit a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, el municipi apunta que el tramvia «s'hauria d'haver consensuat amb l'ajuntament ateses les greus afectacions al terme municipal». Entre aquestes, Granados ha destacat que el tramvia generarà un impacte urbanístic per la instal·lació de catenàries en la trama urbana. «Volem la integració total del tramvia i que no hi hagi barreres físiques. Volem una ciutat inclusiva», ha assenyalat.

En concret, el consistori demana que no hi hagi catenàries en el tram urbà del traçat, que aniria des del límit amb Cambrils fins al pont de l'autovia que uneix Salou i Reus. Tot i això, Granados no ha concretat quants metres de catenària preveu el projecte, però sí que ha reconegut que estan «avançant força en les converses» amb la Generalitat. «Ens queda un tram encara -per resoldre- i és un tram assumible», ha especificat el batlle.

Un altre aspecte que no agrada al consistori és que es va modificar part del traçat a la zona que limita amb Vila-seca i que es va canviar la ubicació del centre operatiu, un fet que impediria la connexió de l'estació de Salou – PortAventura amb el corredor mediterrani tal com estava prevista. «Resulta evident que una modificació com la proposada, que comporta una redefinició del traçat aprovat i una conversió en via doble i una reubicació dels taller (centre operatiu) constitueix una modificació rellevant que s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental», defensa l'ajuntament en les al·legacions.