El Govern protegeix l'entorn de les pintures rupestres dels Abrics de l'Apotecari de Tarragona

El Govern ha aprovat aquest dimarts protegir l'entorn dels Abrics de l'Apotecari de Tarragona per preservar les seves pintures rupestres. Aquesta mesura se suma a la protecció de les manifestacions pictòriques, les quals van ser declarades Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i també reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni Mundial. El jaciment està situat a la zona interior de Tamarit, a la Punta de la Móra, i està format per tres abrics. Des l'executiu remarquen que amb aquesta protecció s'eviten «possibles alteracions» de l'espai que envolta el conjunt, el qual podria afectar-ne la contemplació i l'estudi. Per això, consideren que s'han de protegir les pintures per tal de garantir la pervivència dels seus «múltiples valors culturals».

Segons l'entorn ambiental en el qual es troben els abrics amb pintures rupestres, se segueix un model o un altre per delimitar quina ha de ser l'àrea a protegir. En el cas dels jaciments dels Abrics de l'Apotecari, correspon al model dels abrics situats en barrancs petits o mitjans, que presenten una visibilitat limitada. Així, la protecció inclou els dos vessants del barranc, des de la seva capçalera fins a arribar a la vall principal, que es configura com a límit de l'entorn. Des del Govern, recorden que una bona part de l'àmbit de visibilitat de les pintures queda dins de l'entorn, així com tota la zona delimitada com a BCIN.

El conjunt, que està format per tres abrics, es localitza en una petita cinglera semicircular d'uns 250 metres de longitud. Pel que fa a l'Abric I, conserva una única figura pintada i tres inscultures. L'Abric II té dues figures petites, de color negre, una representació humana i un lepòrid. A més, també s'aprecien diverses restes de pintura, punts o esquitxos de color vermell, així com gravats rectilinis. Finalment, el conjunt de l'Abric III són dues cavitats que es localitzen a l'est dels dos abrics anteriors. En la primera cavitat, hi consten quatre figures, dos cérvols i dos quadrúpedes indeterminats, les quals tenen un color castany fosc i gris, i estan acompanyades d'una inscultura en forma de canal. En la segona, s'han documentat tres figures: dues restes informes i un quadrúpede de color negre.