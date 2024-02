Detingut a la Pobla de Montornès un lladre multireincident amb desenes d’antecedents i ordres d’arrest

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres a la Pobla de Montornès (Tarragonès) dos homes i una dona d’entre 30 anys i 34 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle, tràfic de drogues i defraudació en el subministrament elèctric. A més, a un d’ells li constaven fins a onze ordres judicials d’arrest i 45 antecedents policials per tot Catalunya, sobretot per robatoris. L’home, que ja s’havia fugat altres vegades, va intentar amagar-se en una casa, on es van trobar 350 plantes de marihuana, però finalment es va entregar.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 15.30 hores quan efectius del grup de delinqüència urbana de la comissaria dels Mossos de Tarragona van tenir coneixement d’on s’ubicava un lladre amb 45 antecedents policials i fins a onze ordres detenció emeses per diferents jutjats de tot Catalunya. Amb l’objectiu de poder-lo capturar, els agents van organitzar un dispositiu al voltant d’una urbanització de cases de la Pobla de Montornès amb el suport d’efectius d’ordre públic. Es dona la circumstància que aquest home és conegut policialment per la seva capacitat d’escapolir-se.

En un determinat moment en què els mossos controlaven l’entorn d’una d’aquestes cases per tal d’intentar detenir-lo, van observar l’arribada d’una grua. A continuació, es va obrir la porta d’un garatge d’on van sortir dos homes i una dona empenyent un vehicle amb la intenció de remolcar-lo a un altre lloc. Un dels dos homes era justament el lladre al qual estaven buscant.

Després de comprovar que aquest vehicle havia estat sostret el 18 d’agost de l’any passat a Vila-seca (Tarragonès), els agents van decidir intervenir ràpidament. Tots plegats havien contractat un servei de grua per traslladar el vehicle sostret. En adonar-se de l’arribada dels mossos, el lladre que estaven buscant va saltar per damunt del vehicle i es va tancar novament dins del domicili. El agents van aconseguir que l’home sortís i es lliurés per ser detingut juntament amb les altres dues persones que convivien amb ell.

Durant aquesta actuació policial, els agents també van obrir diligències per un delicte contra la salut pública en localitzar, a més, una plantació interior de marihuana amb 350 plantes en diversos estats de creixement. Els agents van desmantellar tota la infraestructura de la instal·lació i també van decomissar una escopeta de balins.

Com a conseqüència d’aquesta troballa, les tres persones també van quedar detingudes pels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.