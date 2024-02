Agents de Roda de Berà detenen un presumpte delinqüent que fugia de la Policia Local de Torredembarra

La Policia Local de Roda de Berà, amb agents del cos policial torrenc, van detenir el passat dimecres a la tarda un individu implicat en el furt de matrícules a la Pobla de Montornès. La detenció és va poder realitzar després d’una perillosa persecució conjunta dels dos cossos, mentre l’home, de 38 anys i veí de la Pobla de Montornès, intentava fugir, conduint el seu vehicle de forma molt temerària.

El dispositiu es va iniciar quan, passades les sis de la tarda, la base policial de Roda de Berà va rebre un avís de Torredembarra informant del seguiment d’un vehicle que es dirigia cap a Roda de Berà, implicat en un furt, i que havia fugit d’un control policial al municipi torrenc.

El vehicle circulava a gran velocitat per la carretera N-340, posant en perill la resta de vehicles de la via. De forma ràpida els agents de Roda de Berà van posar en marxa el dispositiu per a detenir el conductor. Després d’un seguiment coordinat per part de les dues policies, es va iniciar la persecució durant la qual l’individu va realitzar una conducció evasiva i molt agressiva contra els vehicles policials i cap a la resta de conductors que circulaven en aquell moment per l’N-340 i per la carretera TV-2041.

La persecució els va portar fins a la carretera de Bonastre, on finalment els agents van deixar el conductor sense opcions de poder avançar i el van obligar a aturar el seu vehicle, moment en què va ser detingut. Se li imputen diversos delictes, entre ells, conducció temerària; resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat; conduir el vehicle amb la suspensió del permís de conduir, sense l’assegurança obligatòria ni la ITV en vigor; i el furt de matrícules.