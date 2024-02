Salou tindrà un nou aparcament dissuasori en un espai renaturalitzat i amb una capacitat de 200 vehicles

L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat dels regidors de Mobilitat Urbana, Sebastià Domínguez; Ordenació del Territori Hèctor Maiquez i Ordenació i protecció del paisatge Urbà Xavier Montalà, ha fet una visita per conèixer in situ l'estat de les obres de l'aparcament dissuasori, emplaçat en l'espai precedentment ocupat per l'antiga via del tren, estenent-se des de l'Avinguda Joan Fuster fins a la nova estació de tren, actualment en construcció.

Aquesta àrea, que forma part del projecte de renaturalització i pàrquings dissuasoris, està reconfigurada per proporcionar una superfície plana i accessible per allotjar aproximadament uns 200 vehicles, durant el punt àlgid de la temporada.

El disseny d'aquest projecte inclou una notable conversió ecològica compatible amb una zona d’aparcament a l’estiu. La plantació de plataners per a la reforestació, tenint en compte les espècies adaptades al medi urbà, inspirada en la vegetació de llocs com el parc de Tortosa o la Devesa de Girona, s'iniciarà el 28 de febrer.

Aquests arbres són escollits per la seva dualitat: proporcionen una generosa ombra durant l'estiu, mentre que durant l'hivern, la seva absència de fullatge permet una major penetració de la llum solar. Els 80 arbres previstos es plantaran a intervals de 9 metres, i el projecte inclou també la instal·lació de 35 lluminàries solars autònomes i telegestionades, reafirmant l'aposta de l'Ajuntament per la sostenibilitat.

Amb un pressupost de 160.000 euros, finançat a través dels Fons Next Generation de la Unió Europea, aquesta iniciativa no sols busca proporcionar una solució pràctica als reptes d'estacionament en moments de gran demanda, sinó també fomentar la creació d'un espai verd que enriqueixi l'entorn urbà de Salou, alineant-se amb els objectius de sostenibilitat i el compromís amb el Medi Ambient.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, al finalitzar la visita ha destacat la importància de la mobilitat sostenible i la renaturalització dels espais urbans, confiat que «aquest aparcament contribuirà a reduir el nombre de vehicles al centre de la ciutat, aspecte clau per a nosaltres, ja que el nostre objectiu final és millorar la qualitat de vida tant dels residents com dels visitants».