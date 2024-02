Detenen dos homes a Salou per una plantació interior de marihuana en un xalet de luxe del municipi

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir a Salou dos homes de 33 i 27 anys, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

El cas es va iniciar el passat mes de novembre arran d’unes informacions que apuntaven que dins d’un xalet adossat d’aquesta localitat hi havia una plantació de marihuana. Estava situat en un carrer sense sortida i sense trànsit de vehicles, la qual cosa permetia als detinguts no aixecar sospites entre veïnat.

Aquesta ubicació també va comportar una dificultat afegida pels agents atès que van haver de prendre mesures addicionals per no ser detectats durant la investigació. Els mossos, van confirmar que la casa havia estat llogada per un home que feia la funció de testaferro dels traficants, després d’enganyar el propietari.

Un cop efectuades les comprovacions policials, els investigadors van constatar que hi havia indicis suficients per acreditar que dins de l’immoble s’estava cometent un il·lícit penal.

Per tot això, agents de la Unitat d’Investigació de Tarragona juntament amb equips d’ordre públic (ARRO) i patrulles de seguretat ciutadana de Salou (USC) van realitzar ahir a la matinada una entrada i perquisició a l’esmentat xalet.

L’entrada i registre es va saldar amb la detenció dels principals investigats, el comís de 37 quilos de marihuana assecats i prop de 3.000 euros en efectiu. La droga intervinguda tindria un valor en el mercat d’uns 74.000 euros.

En l’entrada, els agents van confirmar que els dos detinguts eren els responsables del manteniment i vigilància de la plantació.

Així mateix, els agents van observar que l’interior havia estat completament modificat per adaptar la instal·lació d’aparells que acceleraven el creixement de les plantes. A més, tenien el punt de subministrament de la llum connectat fraudulentament. Aquest fet els permetia obtenir en poc temps un major benefici.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els arrestats passaran en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.