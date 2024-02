El Parlament rebutja instar el Govern a aturar el Hard Rock, amb el vot en contra d'ERC

El Parlament ha rebutjat instar el Govern a aturar el projecte del Hard Rock, o la possibilitat de crear noves instal·lacions d'oci basades en atraccions d'aigua. Es tracta d'una proposta de resolució del grup de la CUP que no s'ha aprovat, en el marc del ple monogràfic sobre sequera i canvi climàtic, debatuda i votada aquest dijous a la tarda. Tot el ple hi ha votat en contra, excepte CUP i comuns.

D'altra banda, la cambra també ha rebutjat constatar la necessitat d'aprovar els pressupostos del 2024 com a «eina fonamental» per lluitar contra la sequera, i com a mecanisme del Govern per «posar al dia» el país en la gestió del cicle de l'aigua. En aquest cas es tractava d'una de les propostes del grup d'ERC, que el ple tampoc ha aprovat.

El punt de la CUP tombat al ple també reclamava l'aprovació d'una moratòria de 2 anys del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) de l'AMB que contempla la construcció de 217.000 habitatges a la regió així com nous desenvolupaments immobiliaris i turístics.

D'altra banda, el ple ha proposat instar el Govern a aturar qualsevol modificació de planejament urbanístic en el sector turístic que suposi mobilitzar més recursos hídrics per sobre de 100 litres per persona i dia, fins que el consum d'aigua del sector primari i industrial no estigui garantit.

Així mateix que, un cop superada la sequera, les modificacions urbanístiques requereixin un informe perceptiu i vinculant sobre la viabilitat del consum hídric. Es tracta d'una proposta de resolució del grup d'En Comú Podem. Aquí, en canvi, ERC hi ha votat a favor. El vot de la diputada no adscrita Cristina Casol (abans a Junts) ha decantat la votació i ha permès que s'aprovés per la mínima.