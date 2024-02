Illa defensa Hard Rock i retreu que s'aprofiti la sequera per «posar en risc la prosperitat»

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que hi ha «converses intenses» amb el Govern per veure si es pot arribar a un «principi d'acord» sobre els pressupostos. En una entrevista a La Xarxa, Illa ha afegit que té un «diàleg fluid» amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en les darreres setmanes. Pel que fa al Hard Rock, ha defensat que la tramitació administrativa del projecte no es pot interrompre i no pot quedar sotmès a l'arbitrarietat «de si agrada o no agrada». Preguntat per si s'hauria d'ajornar el Hard Rock tenint en compte la sequera, ha retret als comuns que «aprofiti» l'actual situació climàtica per «posar en risc la prosperitat».

Illa ha assenyalat que en períodes de sequera totes les activitats estan sotmeses als règims excepcionals però també ha recordat que el Camp de Tarragona, on s'ha d'ubicar el Hard Rock, no estan la situació d'emergència que hi ha a Barcelona.

Ha insistit que per al PSC «no quedarà» i en la voluntat del seu partit de donar suport als pressupostos de la Generalitat del 2024 «si es donen les condicions». En aquest sentit, ha plantejat els tres eixos que els socialistes marquen com una prioritat: habitatge, seguretat i polítiques educatives.

D'altra banda, Illa ha afirmat que li agradaria que hi hagués pressupostos a les tres institucions: Generalitat, Ajuntament de Barcelona i govern espanyol. Però també ha remarcat que ell no és partidari d'un «canvi de cromos». «Cada institució és cada institució», ha conclòs.