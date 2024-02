Detingut un home a Altafulla implicat en una organització criminal dedicada al frau fiscal

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimarts un home en un habitatge d'Altafulla per la seva vinculació amb una organització criminal. Fonts properes a la investigació, han confirmat a l'ACN que el cos policial investiga el grup per cometre un delicte de frau fiscal a «gran escala» i per blanqueig de capitals, mitjançant la comercialització d'hidrocarburs.

Segons va avançar ahir el Diari de Tarragona, la banda criminal hauria defraudat 140 milions d'euros d'IVA entre el 2019 i principis d'aquest 2024. En 'l'operatiu Memorable', dirigit per l'Equip de Delinqüència Econòmica, conjuntament amb el Departament d'Inspecció de l'AEAT d'Andalusia, van fer diversos escorcolls en domicilis i empreses de diferents municipis d'Espanya.

En l'escorcoll fet a Altafulla, els agents també van confiscar diners i material informàtic i telefònic.