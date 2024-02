Vila-seca en Comú demana la moratòria d'un any per la reordenació de zones blaves i verdes de la Pineda

El passat dijous dia 15 de febrer Núria Miret portaveu de Vila-seca en comú, va explicar al Centre cívic del Colomí l'estudi que va portar l'equip de govern a la Pineda per implantar la zona d'aparcament blava i verda a tota la pineda.

Després de la recollida de peticions del veïnat que va assistir a la sessió esmentada Vila-seca en comú ha demanat a l'equip de govern una moratòria d'un any per poder treballar millor el procés i obtenir millors resultats.

Defensen que amb l'arranjament del frontal marí que començarà aquest estiu pot tenir repercussions. Creuen que en aquest tema Vila-seca Segura vol anar molt depresa, ja que se li acaba la pròrroga de contracte a l'empresa adjudicatària.

El veïnat no ha tingut participació suficient, segons els comuns, i no se-l's ha comunicat a tothom i no han fet un procés participatiu en tota regla. Amb aquest ajornament saben, segons els comun, que es pot treballar millor i aconseguir millors resultats.